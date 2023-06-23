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Ночью были сбиты 13 российских крылатых ракет, враг атаковал аэродром

Ночью были сбиты 13 российских крылатых ракет, враг атаковал аэродром

23 июн 2023, 08:24
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Повітряні сили України стверджують, що цієї ночі було збито всі 13 крилатих ракет, які росіяни запустили за метою у Хмельницькій області — військовому аеродрому.


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Вночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була націлена на військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість — у Хмельницькій області, — повідомляє телеграм-канал Повітряних сил України.

До того ж ППО ліквідувала розвідувальний дрон.

Источник: Ракурс


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