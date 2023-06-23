«Нафтогаз» подал в суд США иск к россии на 5 млрд долларов

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Ракурс

«Нафтогаз» звернувся до американського суду з позовом, у рамках якого вимагає від росії 5 мільярдів доларів за активи в анексованому Криму.

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На сайті компанії вказано, що позов подано до суду в окрузі Колумбія. «Нафтогаз», оголошуючи про початок судового позову, підкреслив, що звернувся до американського суду, оскільки США — одна з країн, які заморозили в рамках санкцій російські активи.

Йдеться про компенсацію, яку у квітні присудив українській компанії Арбітражний суд у Гаазі. «Нафтогаз» тоді заявив, що якщо російська влада відмовиться від добровільного виконання рішення суду, то, згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, «Нафтогаз» має право розпочати процес примусового виконання рішення суду на території тих країн, де знаходяться активи рф.

Оскільки росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях, — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

«Нафтогаз» ініціював судовий розгляд щодо своїх активів, які перебували в Криму та були експропрійовані після анексії півострова, у 2016 році. У лютому 2019 року суд виніс ухвалу на користь «Нафтогазу», після чого кілька років йшли слухання щодо визначення суми компенсації. Московити претензії «Нафтогазу», як і інших компаній, які втратили активи у Криму, відкидають.

Історія питання

12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію сплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в АР Крим у 2014 році.

Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У жовтні 2016 року «Нафтогаз» та шість інших компаній групи «Нафтогаз» ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017−16) проти російської федерації на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська Угода про захист інвестицій.

«Нафтогаз» просив арбітражний трибунал зобов’язати російську федерацію виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней російської федерації у Криму у 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року. У лютому 2019 року трибунал прийняв рішення на користь «Нафтогазу». Трибунал підтвердив свою юрисдикцію на розгляд справи та визнав, що російська федерація в порушення своїх зобов’язань за Угодою про захист інвестицій незаконно експропріювала інвестиції Нафтогазу. Відповідно друга стадія арбітражного провадження стосувалася визначення розміру компенсації втрат Нафтогазу.

У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного трибуналу у справі.