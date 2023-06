россия усилила оборону бухты Севастополя – подтянула боевых дельфинов

Міноборони Великої Британії у щоденному огляді ситуації в Україні пише, що російські війська останнім часом значно посилили оборону Севастопольської бухти в анексованому Криму. Як показують супутникові знімки, на вході в бухту було встановлено як мінімум чотири лінії мереж та бонів.

.

Крім того, зазначає британська військова розвідка, останні кілька тижнів у бухті подвоїлася кількість вольєрів, в яких, як вважається, містяться спеціально навчені морські ссавці.

Швидше за все в них тримають афалін, які, ймовірно, навчені протистояти водолазам противника, вважають автори огляду, додаючи, що у водах Арктики військово-морський флот рф також використовує бойових білух та тюленів.

