россия усилила оборону бухты Севастополя – подтянула боевых дельфинов

https://racurs.ua/n184383-rossiya-usilila-oboronu-buhty-sevastopolya-podtyanula-boevyh-delfinov.html

Ракурс

Міноборони Великої Британії у щоденному огляді ситуації в Україні пише, що російські війська останнім часом значно посилили оборону Севастопольської бухти в анексованому Криму. Як показують супутникові знімки, на вході в бухту було встановлено як мінімум чотири лінії мереж та бонів.

.

Крім того, зазначає британська військова розвідка, останні кілька тижнів у бухті подвоїлася кількість вольєрів, в яких, як вважається, містяться спеціально навчені морські ссавці.

Швидше за все в них тримають афалін, які, ймовірно, навчені протистояти водолазам противника, вважають автори огляду, додаючи, що у водах Арктики військово-морський флот рф також використовує бойових білух та тюленів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/ALCbH4WFSc



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/lCXZ3gySdu — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) June 23, 2023

Севастопольський океанаріум, де проводилися тренування з дельфінами на користь ВМС України, після окупації Криму включили до складу вмф рф. У Міноборони росії спочатку заявляли, що не бачать «необхідності у підготовці морських тварин у військових цілях», проте потім стало відомо, що російське відомство закуповує нових тварин для океанаріума в Севастополі.

Бойові дельфіни, як стверджувалося, залучено і до охорони Кримського мосту.

28 квітня 2022 року The Guardian із посиланням на Військово-морський інститут США повідомило, що аналіз супутникових знімків допоміг виявити факт перевезення до Севастопольської портової бази у лютому 2022 року двох вольєрів для дельфінів. Видання тоді писало про «імовірну підготовку „військових“ дельфінів для захисту російського флоту від підводного нападу».

Міноборони Великої Британії один зі своїх оглядів у червні присвятило тому, як росія зміцнює наземні лінії оборони далеко від фронту, зокрема в Криму. На думку британської розвідки, це може свідчити, що російське командування побоюється безпосереднього наступу ЗСУ на півострів.

22 червня адміністрації окупованого Криму та Херсонської області заявили, що українські військові завдали удару по мосту біля Чонгара, який сполучає півострів і регіон. Міст, за їхніми словами, був обстріляний ракетами Storm Shadow — найбільш далекобійною зброєю, яка є у ЗСУ зараз.