Депутат Бундестага сравнил Украину с Третьим рейхом

https://racurs.ua/n184388-deputat-bundestaga-sravnil-ukrainu-s-tretim-reyhom.html

Ракурс

Депутат Бундестагу порівняв Україну з Третім рейхом. З такими словами Тіно Хрупалла виступив днями у ток-шоу Сандри Майшбергер на німецькому телеканалі АРД.

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Хрупалла — офіційний представник ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», співголова її фракції в Бундестазі. Нещодавно він відвідав скандальне приймання у посольстві рф на 9 травня.

Bild пише, що ведуча, пригадавши йому цей крок, запитала, чи вважає він, що Україна має капітулювати перед росією.

Справа не в капітуляції. Я думаю, що метою має бути готовність до переговорів, що врятує обличчя обох сторін, — відповів він. — Будь-який день, який закінчить цю війну раніше, нехай навіть із поступкою території, буде добрим днем.

Його опонент із ліберальної Вільної демократичної партії відбивав, що «капітуляції, звісно, не повинно бути». Він запитав Хрупаллу, чи хотів би той подібної долі для рідної країни. Політик відповів: «Ми говорили це і 1945 року!».

Ви щойно сказали, що гітлерівську Німеччину, вермахт, яким довелося капітулювати, можна порівняти з Україною? — одразу запитала Майшбергер.

А Ви щойно сказали, що Україні варто… вона повинна капітулювати, — відповів Хрупалла.

З глузду з’їхати! Він не повторив свого порівняння з нацистами, але й не відмовився від нього, — пише оглядач BILD Джозеф Ньярі.

Він називає слова ультраправого депутата «величезним скандалом», «жахливою нетактовністю» та «зухвалим вивертом».

Історія питання

Згідно з останніми опитуваннями, німецькі друзі Путіна, партія «Альтернатива для Німеччини», випереджають соціал-демократів канцлера Шольца. Підйом часто близьких до Кремля правих популістів можна спостерігати ще в кількох країнах ЄС.

Також правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» заявила, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься «розпуску» Європейського Союзу або виходу з нього Німеччини.

Як зазначають у політсилі, «терпіння лідерів партії щодо ЄС вичерпане», тому вони виступають за розпуск союзу і хочуть заснувати замість нього «нову європейську економічну спільноту та спільноту інтересів, федерацію європейських націй».

Партійна конференція має проголосувати за цю позицію наприкінці липня. «Альтернатива для Німеччини» виступає за вихід Німеччини з ЄС принаймні з 2019 року, а також закликає до ліквідації Європарламенту.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну правопопулістська політсила послідовно виступає проти військової підтримки Києва. Члени AfD різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини в «розпалюванні війни», а нещодавнє рішення постачати Україні танки Leopard 2 назвали «катастрофічним».

Нагадаємо, в останні тижні відомі члени німецьких основних партій висловили тривогу у зв’язку з новим опитуванням, яке показує підтримку ультраправої «Альтернативи для Німеччини» на рекордно високому рівні — 18%, що дорівнює підтримці соціал-демократів канцлера Олафа Шольца.