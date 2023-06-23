В Украине проверят все мосты, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n184399-vse-mosty-i-puteprovody-v-ukraine-proveryat-zelenskiy.html

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В Україні створять комісію, яка займеться перевіркою всіх мостів та шляхопроводів.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 23 червня, у відеозверненні, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки та оборони.

Прем'єр-міністр (Денис — ред.) Шмигаль доповів також про складну ситуацію зі станом мостів та мостових переходів у найбільших містах, зокрема, у Києві. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні, — зазначив Зеленський.

За його словами, відповідальним за перевірку є віце-прем'єр Олександр Кубраков.