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Ракурс
В Україні перевірять всі мости, фото: Офіс президента

Усі мости та шляхопроводи в Україні перевірять — Зеленський

23 чер 2023, 18:36
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В Україні створять комісію, яка займеться перевіркою всіх мостів та шляхопроводів.


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Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 23 червня, у відеозверненні, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки та оборони.

Прем'єр-міністр (Денис — ред.) Шмигаль доповів також про складну ситуацію зі станом мостів та мостових переходів у найбільших містах, зокрема, у Києві. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні, — зазначив Зеленський.

За його словами, відповідальним за перевірку є віце-прем'єр Олександр Кубраков.

Джерело: Ракурс


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