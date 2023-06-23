Супутниковий знімок Чонгарського мосту, фото: «Схеми»

https://racurs.ua/ua/n184398-rashysty-zvely-pontonnu-perepravu-pislya-udaru-po-chongarskomu-mostu-foto.html

Ракурс

Російські загарбники звели понтонну переправу після завданого вчора, 22 червня, ракетного удару по Чонгарському мосту, котрий сполучає Крим із материковою Україною.

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Про це свідчать знімки, зроблені сьогодні, червня, супутником Planet Labs, повідомляється у Telegram-каналі проекту «Радіо Свобода» «Схеми».

На знімках можна побачити, що понтонну переправу звели під мостом. Також на знімках помітні сліди від обстрілів — на Чонгарському мосту та іншому, розташованому поруч із ним.

Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня, — наголошують у «Схемах».

Окупанти використовували дорогу через Чонгар для «підживлення» свого угруповання на півдні України паливом, боєприпасами та особовим складом, вона вважалася найзручнішим маршрутом для цього.

Російські «воєнкори» повідомляли, що через цей шлях йшло близько 70% усього військового та цивільного трафіку.

Джерело: «Схеми»