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Ракурс
Наслідки удару по базі окупантів у Генічеську, скріншот відео

ЗСУ знищили базу росгвардії в окупованому Генічеську (ВІДЕО)

23 чер 2023, 17:35
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Захисники України знищили базу росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.


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Про це сьогодні, 23 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, опублікувавши відповідне відео.

Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо! — наголосив Олещук.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилася інформація про ракетні удари по об'єктах у тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську.

Джерело: Ракурс


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