Запорізька АЕС, фото: Запорізька атомна електростанція

https://racurs.ua/ua/n184396-zagroza-teraktu-na-zaes-radbez-oon-provodyt-zasidannya-translyaciya.html

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Рада безпеки ООН проводить засідання щодо загрози теракту на Запорізькій атомній електростанції, окупованій росією.

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Вчора, 22 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання українською розвідкою інформації про те, що рф розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Раніше можливість підриву чи аварії на ЗАЕС допустив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

Нагадаємо, в Україні вже розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС. МВС найближчими днями проведе відповідні навчання.