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Ракурс
Запорізька АЕС, фото: Запорізька атомна електростанція

Загроза теракту на ЗАЕС — Радбез ООН проводить засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

23 чер 2023, 16:58
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Рада безпеки ООН проводить засідання щодо загрози теракту на Запорізькій атомній електростанції, окупованій росією.


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Вчора, 22 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання українською розвідкою інформації про те, що рф розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Раніше можливість підриву чи аварії на ЗАЕС допустив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.

Нагадаємо, в Україні вже розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС. МВС найближчими днями проведе відповідні навчання.

Джерело: Ракурс


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