Китайського автовиробника Geely НАЗК внесло до переліку спонсорів війни

Автомобільна корпорація Geely потрапила до переліку спонсорів війни, фото: НАЗК

https://racurs.ua/ua/n184395-kytayskogo-avtovyrobnyka-geely-nazk-vneslo-do-pereliku-sponsoriv-viyny.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (Geely).

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Про це сьогодні, 23 червня, повідомляє прес-служба НАЗК.

Поки більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припиняють продажі на російському ринку після вторгнення в Україну, китайська компанія Geely продовжує сплачувати податки до бюджету росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України, — наголошують у НАЗК.

Зазначається, що компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки у росії: станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

Продажі автомобілів під маркою Geely в росії за перші три місяці 2023 року зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад 20 млрд дол. США, — наголошують у НАЗК. — Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

У списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік Geely посіла 229 місце.