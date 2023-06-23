В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС

В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС

https://racurs.ua/ua/n184390-v-ukrayini-rozgornuly-shtaby-na-vypadok-teraktu-na-zaporizkiy-aes.html

Ракурс

МВС найближчими днями проведе навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС, повідомив його очільник Клименко. Україна вже розгорнула відповідні штаби.

.

До їх складу увійшли енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Окрім того, найближчими днями будуть проведені відповідні навчання із перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів тощо. Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

У разі аварії радіоактивний фон зберігатиметься приблизно одну добу. Вже протягом 24-х годин ми зменшимо його на 80%, — підкреслив Клименко та закликав зберігати спокій та дотримуватися інструкцій від органів влади.

Він також додав, що всім громадянам, які захочуть виїхати з цієї території, нададуть таку можливість. І уточнив: йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС і близько пів мільйона населення.

23 червня Міністерство охорони здоров’я України після заяви президента України про підготовку росіянами теракту на ЗАЕС нагадало правила поведінки у разі радіаційної аварії.

Голова МВС також нагадав українцям основні правила безпеки у випадку теракту на ЗАЕС.

Громадянам необхідно запам’ятати основні правила безпеки:

не виходити на вулицю;

у помешканні зачинити вікна та перекрити вентиляцію;

стежити за офіційними повідомленнями ДСНС, поліції та місцевої влади.