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Запорожская АЭС, фото: Запорожская атомная электростанция
Угроза теракта на ЗАЭС — Совбез ООН проводит заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n184396-ugroza-terakta-na-zaes-sovbez-oon-provodit-zasedanie-translyaciya.htmlРакурс
Рада безпеки ООН проводить засідання щодо загрози теракту на Запорізькій атомній електростанції, окупованій росією.
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Вчора, 22 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання українською розвідкою інформації про те, що рф розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Раніше можливість підриву чи аварії на ЗАЕС допустив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
Нагадаємо, в Україні вже розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС. МВС найближчими днями проведе відповідні навчання.
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
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