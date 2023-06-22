Минздрав после заявления Зеленского о возможном теракте на ЗАЭС напомнил правила поведения в случае радиационной аварии

https://racurs.ua/n184358-minzdrav-posle-zayavleniya-zelenskogo-o-vozmojnom-terakte-na-zaes-napomnil-pravila-povedeniya.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) після заяви президента України про підготовку росіянами теракту на ЗАЕС нагадало правила поведінки у разі радіаційної аварії.

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Медики нагадали, що йодна профілактика потрібна виключно у випадку аварії, яка відбулася. Йодид калію токсичний для організму та «не працює" наперед, захищаючи щитоподібну залозу.

Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації — зберігати спокій.

Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Паніка та страх — це саме те, чого прагне ворог. Сьогодні у своєму виступі президент Зеленський не сказав нічого нового, — написали спеціалісти МОЗ у соцмережах.

Медики нагадують, що росія — це країна-терорист, від якої, як і від мавпи з гранатою, можна очікувати усього що завгодно. Загроза була, є і буде, аж поки ми остаточно не переможемо.

Втім, треба бути готовими. Завжди і до всього. Тому ділимося з вами основними правилами безпеки при радіаційній небезпеці.

Тому ще раз: не панікуйте та не робіть необдуманих кроків.