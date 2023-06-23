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Последствия удара по базе окупантов в Геническе, скриншот видео
ВСУ уничтожили базу росгвардии в оккупированном Геническе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184397-vsu-unichtojili-bazu-rosgvardii-v-okkupirovannom-genicheske-video.htmlРакурс
Захисники України знищили базу росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.
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Про це сьогодні, 23 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, опублікувавши відповідне відео.
Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо! — наголосив Олещук.
Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилася інформація про ракетні удари по об'єктах у тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську.