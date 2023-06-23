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Ракурс
Последствия удара по базе окупантов в Геническе, скриншот видео

ВСУ уничтожили базу росгвардии в оккупированном Геническе (ВИДЕО)

23 июн 2023, 17:35
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Захисники України знищили базу росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.


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Про це сьогодні, 23 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, опублікувавши відповідне відео.

Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо! — наголосив Олещук.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилася інформація про ракетні удари по об'єктах у тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську.

Источник: Ракурс


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