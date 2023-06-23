Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
По Геническу и Скадовску 23 июня были нанесены ракетные удары, фото: социальные сети

Рашисты заявили о ракетных ударах по оккупированным Геническу и Скадовску (ВИДЕО)

23 июн 2023, 15:57
999

Російські окупанти у соцмережах заявляють про ракетні удари по тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську.


.

Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо заявив, що удари здійснювалися сьогодні, 23 червня, по обіді чотирма ракетами Storm Shadow.

З’явилися повідомлення про зникнення світла у деяких будинках у Генічеську та погіршення мобільного зв’язку. Також у соцмережах з’явилися інформація, що у Генічеську міг статися «приліт» по базі росгвардії.

У соцмережах уже з’явилися відео, котрі показують ймовірні наслідки ракетного удару.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров