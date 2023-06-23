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По Геническу и Скадовску 23 июня были нанесены ракетные удары, фото: социальные сети
Рашисты заявили о ракетных ударах по оккупированным Геническу и Скадовску (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184394-rashisty-zayavili-o-raketnyh-udarah-po-okkupirovannym-genichesku-i-skadovsku-video.htmlРакурс
Російські окупанти у соцмережах заявляють про ракетні удари по тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську.
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Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо заявив, що удари здійснювалися сьогодні, 23 червня, по обіді чотирма ракетами Storm Shadow.
З’явилися повідомлення про зникнення світла у деяких будинках у Генічеську та погіршення мобільного зв’язку. Також у соцмережах з’явилися інформація, що у Генічеську міг статися «приліт» по базі росгвардії.
У соцмережах уже з’явилися відео, котрі показують ймовірні наслідки ракетного удару.
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