По Геническу и Скадовску 23 июня были нанесены ракетные удары, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n184394-rashisty-zayavili-o-raketnyh-udarah-po-okkupirovannym-genichesku-i-skadovsku-video.html

Ракурс

Російські окупанти у соцмережах заявляють про ракетні удари по тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську.

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Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо заявив, що удари здійснювалися сьогодні, 23 червня, по обіді чотирма ракетами Storm Shadow.

З’явилися повідомлення про зникнення світла у деяких будинках у Генічеську та погіршення мобільного зв’язку. Також у соцмережах з’явилися інформація, що у Генічеську міг статися «приліт» по базі росгвардії.

У соцмережах уже з’явилися відео, котрі показують ймовірні наслідки ракетного удару.