Оккупационные власти Крыма заявили об обстреле Чонгарского моста

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Окупаційна армія росії повідомляє про удари по мостах на межі Херсонської області та тимчасово окупованого Криму й пошкодження Чонгарського мосту. За словами колаборанта сальдо, для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.

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Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна, — написав у своєму телеграм-каналі підконтрольний рф так званий голова Криму сергій аксьонов.

Він заявив, що вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу.