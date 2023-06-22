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Ракурс
Оккупационные власти Крыма заявили об обстреле Чонгарского моста

Оккупационные власти Крыма заявили об обстреле Чонгарского моста (ФОТО)

22 июн 2023, 08:40
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Окупаційна армія росії повідомляє про удари по мостах на межі Херсонської області та тимчасово окупованого Криму й пошкодження Чонгарського мосту. За словами колаборанта сальдо, для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.


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Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна, — написав у своєму телеграм-каналі підконтрольний рф так званий голова Криму сергій аксьонов.

Він заявив, що вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу.

Источник: Ракурс


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