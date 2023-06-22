Окупаційна влада Криму заявила про обстріл Чонгарського мосту

https://racurs.ua/ua/n184334-okupaciyna-vlada-krymu-zayavyla-pro-obstril-chongarskogo-mostu-foto.html

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Окупаційна армія росії повідомляє про удари по мостах на межі Херсонської області та тимчасово окупованого Криму й пошкодження Чонгарського мосту. За словами колаборанта сальдо, для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.

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Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна, — написав у своєму телеграм-каналі підконтрольний рф так званий голова Криму сергій аксьонов.

Він заявив, що вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу.