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Вибух у багатоповерхівці Києва — двоє загиблих, знищено квартири
Вибух у багатоповерхівці Києва — двоє загиблих, знищено квартириhttps://racurs.ua/ua/n184333-vybuh-u-bagatopoverhivci-kyieva-dvoie-zagyblyh-znyscheno-kvartyry.htmlРакурс
Минулої ночі у Дніпровському районі Києва стався вибух газу у 16-поверхівці. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Вдалося врятувати 18 людей, двох постраждалих госпіталізували, — вказав міський голова.
Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.
Київ вже визначив два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.