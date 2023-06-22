Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибух у багатоповерхівці Києва — двоє загиблих, знищено квартири

Вибух у багатоповерхівці Києва — двоє загиблих, знищено квартири

22 чер 2023, 08:20
999

Минулої ночі у Дніпровському районі Києва стався вибух газу у 16-поверхівці. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко.


.

Вдалося врятувати 18 людей, двох постраждалих госпіталізували, — вказав міський голова.

Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Київ вже визначив два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів