Взрыв в многоэтажке Киева — двое погибших, уничтожены квартиры

https://racurs.ua/n184333-vzryv-v-mnogoetajke-kieva-dvoe-pogibshih-unichtojeny-kvartiry.html

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Минулої ночі у Дніпровському районі Києва стався вибух газу у 16-поверхівці. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Вдалося врятувати 18 людей, двох постраждалих госпіталізували, — вказав міський голова.

Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Київ вже визначив два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.