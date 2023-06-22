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Ракурс
Взрыв в многоэтажке Киева — двое погибших, уничтожены квартиры

Взрыв в многоэтажке Киева — двое погибших, уничтожены квартиры

22 июн 2023, 08:20
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Минулої ночі у Дніпровському районі Києва стався вибух газу у 16-поверхівці. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко.


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Вдалося врятувати 18 людей, двох постраждалих госпіталізували, — вказав міський голова.

Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Київ вже визначив два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.

Источник: Ракурс


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