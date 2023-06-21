Берлін: Україна має покінчити з кумівством і корупцією для вступу в ЄС

https://racurs.ua/ua/n184332-berlin-ukrayina-maie-pokinchyty-z-kumivstvom-i-korupciieu-dlya-vstupu-v-ies.html

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Україна повинна покласти край 30-річному кумівству і корупції, щоб стати членом Європейського Союзу. Таку заяву зробила глава Міністерства закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок в кулуарах Конференції з відновлення України в Лондоні, пише агентство DPA.

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Зі слів Бербок, Україна вже досягла прогресу у своїх реформаторських зусиллях на шляху до Євросоюзу, особливо у сферах вільних ЗМІ та верховенства права. Проте в майбутньому Києву необхідний подальший прогрес, «щоб покласти край 30-річному кумівству і корупції». Разом з тим, очільниця німецького зовнішньополітичного відомства вказала, що кроки з реформування в Україні здійснюються з «неймовірною швидкістю» і Берлін це інтенсивно підтримує.

За словами Бербок, немає жодних сумнівів, що Україна приєднається до ЄС, тому інвестиції приватних компаній у відбудову країни є виправданими, адже в кінцевому підсумку вони зміцнюють єдиний європейський ринок.

Бербок переконана, що Україна може стати вирішальним фактором у зміцненні єдиного європейського ринку, особливо у сфері чистої енергетики.