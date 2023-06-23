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По Генічеську та Скадовську 23 червня були завдані ракетні удари, фото: соціальні мережі
Рашисти заявили про ракетні удари по окупованих Генічеську та Скадовську (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184394-rashysty-zayavyly-pro-raketni-udary-po-okupovanyh-genichesku-ta-skadovsku-video.htmlРакурс
Російські окупанти у соцмережах заявляють про ракетні удари по тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську.
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Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо заявив, що удари здійснювалися сьогодні, 23 червня, по обіді чотирма ракетами Storm Shadow.
З’явилися повідомлення про зникнення світла у деяких будинках у Генічеську та погіршення мобільного зв’язку. Також у соцмережах з’явилися інформація, що у Генічеську міг статися «приліт» по базі росгвардії.
У соцмережах уже з’явилися відео, котрі показують ймовірні наслідки ракетного удару.
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