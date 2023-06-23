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Ракурс
По Генічеську та Скадовську 23 червня були завдані ракетні удари, фото: соціальні мережі

Рашисти заявили про ракетні удари по окупованих Генічеську та Скадовську (ВІДЕО)

23 чер 2023, 15:57
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Російські окупанти у соцмережах заявляють про ракетні удари по тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську.


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Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо заявив, що удари здійснювалися сьогодні, 23 червня, по обіді чотирма ракетами Storm Shadow.

З’явилися повідомлення про зникнення світла у деяких будинках у Генічеську та погіршення мобільного зв’язку. Також у соцмережах з’явилися інформація, що у Генічеську міг статися «приліт» по базі росгвардії.

У соцмережах уже з’явилися відео, котрі показують ймовірні наслідки ракетного удару.

Джерело: Ракурс


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