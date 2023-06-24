Лицо русского бунта — танк застрял в воротах цирка в Ростове-на-Дону

https://racurs.ua/n184412-lico-russkogo-bunta-tank-zastryal-v-vorotah-cirka-v-rostove-na-donu-video.html

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Минуло півдоби російського заколоту. Найближчим часом в Кремлі обіцяли оприлюднити звернення їхнього диктатора володимир путіна.

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Раніше російські пропагандисти заявили, що звернення Путіна буде о 9.00.

Тим часом у Ростові танк ПВК «Вагнера» застряг у воротах цирку. Штаб Південого військового округу в Ростові розміщений саме біля цирку.

Раніше танки перед штабом ПВО в Ростові заглушили двигуни, повідомляє 161ру.

Уранці 24 червня в Москві, Московській та Воронезькій областях оголошено режим «контртерористичної операції» — нібито перед загрозою «маршу справедливості» ПВК «Вагнера».