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Ракурс
Обличчя російського бунту - танк застряг у воротах цирку в Ростові-на-Дону

Обличчя російського бунту — танк застряг у воротах цирку в Ростові-на-Дону (ВІДЕО)

24 чер 2023, 09:21
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Минуло півдоби російського заколоту. Найближчим часом в Кремлі обіцяли оприлюднити звернення їхнього диктатора володимир путіна.


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Раніше російські пропагандисти заявили, що звернення Путіна буде о 9.00.

Тим часом у Ростові танк ПВК «Вагнера» застряг у воротах цирку. Штаб Південого військового округу в Ростові розміщений саме біля цирку.

Раніше танки перед штабом ПВО в Ростові заглушили двигуни, повідомляє 161ру.

Уранці 24 червня в Москві, Московській та Воронезькій областях оголошено режим «контртерористичної операції» — нібито перед загрозою «маршу справедливості» ПВК «Вагнера».

Джерело: Ракурс


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