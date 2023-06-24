Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Обличчя російського бунту - танк застряг у воротах цирку в Ростові-на-Дону
Обличчя російського бунту — танк застряг у воротах цирку в Ростові-на-Дону (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184412-oblychchya-rosiyskogo-buntu-tank-zastryag-u-vorotah-cyrku-v-rostovi-na-donu-video.htmlРакурс
Минуло півдоби російського заколоту. Найближчим часом в Кремлі обіцяли оприлюднити звернення їхнього диктатора володимир путіна.
.
Раніше російські пропагандисти заявили, що звернення Путіна буде о 9.00.
Тим часом у Ростові танк ПВК «Вагнера» застряг у воротах цирку. Штаб Південого військового округу в Ростові розміщений саме біля цирку.
Раніше танки перед штабом ПВО в Ростові заглушили двигуни, повідомляє 161ру.
Уранці 24 червня в Москві, Московській та Воронезькій областях оголошено режим «контртерористичної операції» — нібито перед загрозою «маршу справедливості» ПВК «Вагнера».
Читайте також
Пригожин веде переговори з Міноборони рф та вимагає видати йому Шойгу, Ростов контролюють «вагнерівці»
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...