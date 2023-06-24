Пригожин веде переговори з Міноборони рф та вимагає видати йому Шойгу, Ростов контролюють «вагнерівці»

https://racurs.ua/ua/n184411-prygojyn-vede-peregovory-z-minoborony-rf-ta-vymagaie-vydaty-yomu-shoygu-rostov-kontroluut.html

Ракурс

Ростов-на-Дону захоплений бійцями ПВК «Вагнера». Вранці 24 червня центр міста зайняли озброєні люди, які, очевидно, підпорядковуються євгену пригожину.

.

Місцеве видання 161.ru повідомляє, що вони оточили штаб Південного військового округу, міську адміністрацію, управління ФСБ та МВС. Сам ватажок ПВК оголосив, що його люди взяли під контроль усі військові об'єкти у місті, «зокрема аеродром». На вулицях — танки.

Губернатор Ростовської області попросив мешканців Ростова-на-Дону «утриматися від поїздок до центру міста і наскільки можна не залишати свої будинки».

У телеграм-каналі Colonelcassad (його веде пов’язаний із ПВК «Вагнера» пропагандист борис рожин) з’явилося відео, на якому, як стверджується, Пригожин у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону розмовляє із заступником міністра оборони рф юнус-беком євкуровим та заступником начальника Генштабу рф володимиром олексієвим.

Ми сюди приїхали. Ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки їх немає, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов та йдемо до Москви, — каже пригожин.

На коментар пригожина про те, що він хоче «отримати начальника Генштабу [валерія герасимова] та [міністра оборони шойгу» алексєєв з усмішкою відповідає: «Забирайте».

За кілька годин до цього генерал-лейтенант армії Володимир Алексєєв записав відео, в якому назвав дії Пригожина «ударом у спину президенту» та «спробою держперевороту», а також закликав бійців ПВК Вагнера «одуматися».

Таке саме відео записав генерал сергій суровікін, який командував угрупуванням російських військ в Україні з початку жовтня 2022-го до початку січня 2023-го. Де зараз знаходиться суровікін, невідомо.

Уряд Воронезької області повідомив, що федеральною трасою М-4 «Дон» до Воронежа рухається колона військової техніки. Жителів регіону попросили не скористатися трасою. Про яку саме військову техніку йдеться і кому належить ця колона, у повідомленні не уточнюється.