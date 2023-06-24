Мятеж в России— Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове

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На росії з вечора 23 червня триває заколот. Формування ПВК «Вагнера» та їхній ватажок Євген Пригожин протистоять збройним силам рф. Уранці 24 червня вагнерівці заявили про контроль над військовим аеродромом Ростова.

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Один із обласних центрів Росії — Ростов-на-Дону — захоплений бійцями ПВК «Вагнера». На вулицях міста танки.

Озброєні люди оточили штаб Південного військового округу, міську адміністрацію, управління ФСБ та МВС.

Пригожин опублікував відео, записане у штабі Південного військового округу у Ростові-на-Дону.

Ми у штабі. Під контролем військові об'єкти Ростова, зокрема, аеродром", — каже цей воєнний злочинець на відео.

Пригожин заявив, що дії ПВК «Вагнера» не перешкоджають продовженню війни росії з Україною.

Проблем ніяких немає, жодного офіцера не відірвано. Тому коли вам будуть розповідати, що ПВК Вагнера завадила роботі і тому на фронті щось посипалося — на фронті посипалося не тому, — сказав Пригожин.

Вчора ввечері він увечері заявив про обстріл тилових баз «ПВК Вагнера» у Ростовській області російськими військами. Він пообіцяв помститись керівництву мо рф, сказав, що вирушає на Москву з бійцями.

В Москві та областях, які лежать на шляху між Ростовом і Москвою, масово почали посилювати заходи безпеки. Ростов, У Воронежі перекрили дороги та скасували заходи. Москва, Липецька області — почалися «антитерористичні операції».

Генпрокуратура заявила, що порушила проти Пригожина кримінал, генерали Суровікін і Алєксєєв записали відеозвернення до вагнерівців з закликом заспокоїтися і розійтися.

Під ранок техніка Вагнера стала з’являтися у Ростові. Є інформація, що вони захопили в Ростові штаб мо рф, будівлю МВС та декілька інших важливих будівель. Ростов паралізований, в’їзди і виїзди до міста перекриті.

Інша частина вагнерівців таки рухається в бік Москви. У Воронежській області були сутички, російська армія, ймовірно, спалила кілька машин вагнерівців, вагнерівці, ймовірно, збили вертоліт російської армії.

У Ростові-на-Дону перекрито дорогу на Таганрог в обох напрямках, дорожнє полотно перегороджено автомобілями ДПС, транспортні засоби розвертають назад. Ще два виїзди з міста працюють у штатному режимі, масових скупчень автомобілів та заторів там не спостерігається.

РосЗМІі розповідають, що вертольоти російської армії на межі Липецької та Воронезької областей при спробі знищити пікап вагнерівців, влучили у цивільну фуру. Водій згорів.

Тим часом Пригожин зустрівся в Ростові-на-Дону із заступником міністра оборони та заступником голови Генштабу — і сказав їм: «Ми блокуємо Ростов і йдемо до Москви».

Про зустріч в Ростові-на-Дону із заступником міністра оборони рф Юнус-Беком Євкуровим та заступником начальника генштабу рф володимиром олексієвим стало відом з відео, поширеного вранці 24 червня телеграм-каналом «Розвантаження Вагнера».

Пригожин заявив, що поки ЧВК Вагнера не «отримає" начальника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу, найманці «блокуватимуть місто Ростов» та «йтимуть до Москви».

Стверджується, що відео знято у штабі Південного військового округу.

Генерал Володимир Алексєєв, поряд із генералом Сергієм Суровікіним, у ніч на 24 червня записав відеозвернення до бійців ПВК Вагнера з проханням не брати участь у заколоті.

Видання «Фонтанка» тим часом повідомило, що всередину «ЧВК Вагнер Центр» у Петербурзі увійшли силовики. Там починаються обшуки.

Повідомляється, що до будівлі під’їхали два автобуси з ОМОН, разом із людьми у цивільному вони заходять усередину.