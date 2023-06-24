В Днепре задержан соратник российского олигарха, который вывозил из Украины титан для производства «Калибров»

https://racurs.ua/n184420-v-dnepre-zaderjan-soratnik-rossiyskogo-oligarha-kotoryy-vyvozil-iz-ukrainy-titan-dlya.html

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В Дніпрі затримали «праву руку» російського олігарха, який керував вивезенням з України титану для виробництва «Калібрів»

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СБУ затримала росіянина Олександра Федосеєва, який є «правою рукою» підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова. Ці особи організували схему прихованого вивезення з України до рф титанової сировини. Там її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу «Калібр», бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52.

Федосеєв ще до 24 лютого 2022 року прибув в Україну для контролю за цим нелегальним бізнесом. За наявними даними, організатори «схеми» переправили до росії майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже 2 млн дол.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Офіційна посада затриманого — радник гендиректора металургійної корпорації «ВСМПО-АВІСМА», яка належить російському мільярдеру. Саме через неї Шелков налагодив постачання до рф корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині.

Федосеєв переховувався від правосуддя, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала.

Під час обшуку у нього виявлено російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності.

Раніше слідчі СБУ повідомили Шелкову і Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України.

Суд обрав Федосеєву запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми».