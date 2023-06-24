Пригожин отказался подчиняться путину, заявил, что будет двигаться дальше на Москву

https://racurs.ua/n184423-prigojin-otkazalsya-podchinyatsya-putinu-i-zayavil-o-dvijenii-na-moskvu.html

Ракурс

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин відмовився скласти зброю та записав нове звернення.

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Щодо зради батьківщини президент глибоко помилився. Ми є патріоти своєї батьківщини. Ми воювали та воюємо — усі бійці ПВК «Вагнер». І ніхто не збирається на вимогу ФСБ, президента чи ще когось прийти з повинною, тому що ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, в обмані та в бюрократії. Коли ми воювали в Африці, нам казали, що нам потрібна Африка, а потім її покинули, бо розікрали всі гроші, які мали на допомогу. Коли нам говорили про те, що ми воюємо з Україною, ми йшли і воювали, але з’ясувалося, що боєприпаси, озброєння, всі гроші, які були на них покладені, також розкрадаються. Тепер вони не економлять нічого, вони б’ють літаками та гелікоптерами колонами, де йде мирняк. При цьому б’ють по мирняку, тому що не потрапляють і б’ють абияк. Тому ми патріоти. А ті, хто сьогодні нам протистоїть, це ті, хто зібрався навколо покидьків, — йдеться у новому зверненні пригожина.

Міністерство транспорту Московської області повідомило про часткове перекриття трас «Дон», «Урал» та «Крим» на тлі збройного заколоту.

Водночас близький до Міноборони телеграм-канал «Рибар» пише, що авіація «почала роботу» трасою М4 «Дон», що веде з Ростова-на-Дону до Москви. Видання «Верстка» з посиланням на джерела в силових структурах пише, що колона «вагнерівців» рухається в російську столицю в обхід Воронежа.

Судячи з відеороликів, які розповсюджуються в телеграм-каналах, деякі пости ДАІ на в’їзді до Москви переобладнують у зміцнені позиції для зупинки найманців.

Крім того, влада Московської області повідомила про перекриття моста через річку Ока на Сімферопольському шосе в районі Серпухова. Там проходить ключова траса М2 «Крим» у бік столиці, військові займають позиції біля під’їзду до Москви.

Крім того, у Воронежі 24 червня загорілася нафтобаза.

Дорогою до Воронежа бійці ПВК «Вагнера» зустріли опір. За даними The Insider, бойове зіткнення сталося під Павловськом Воронезької області, в результаті згоріли щонайменше пікап та фура. У Павлівську чути стрілянину.

На ще одному відео, знятому в Павловську, видно колону військової техніки. Мешканка Воронежа розповіла The Insider, що всі траси, що ведуть до міста, перекрито.

Я за вісім кілометрів від Воронежа. У Воронежі й у нас тихо. Але до нас не проїхати, трасу закрито.

Перекриття доріг підтвердив ще один місцевий мешканець.

Виїзди на трасу М4 перекрито. Чув, що у центрі міста вже є бронетехніка. На трасах, де скупчення із цивільних машин, волонтери роздають воду.

Раніше пов’язаний з вкс рф Telegram-канал Fighterbomber повідомив, що найманці ПВК «Вагнера» збили три вертольоти ВКС рфРФ в районі траси М-4 (Ростовська/Воронезька область).