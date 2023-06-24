Армія рф та "вагнерівці" почали бойові дії, росЗМІ пишуть про збиті гелікоптери та літак

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Заколот в росії триває. Армія рф та «вагнерівці» почали бойові дії.

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РосЗМІ і ТГ-канали почали повідомляти про зіткнення у Воронезькій області, зокрема пишуть про збиті гелікоптери та літак Міноборони. На відео колон ПВК «Вагнера», які рухаються трасою «Москва-Ростов», було видно ЗРК «Панцир» з включеним радаром.

Російська авіація почала застосовувати проти вагнерівців на трасі М4 фугасні авіабомби.

Про це повідомляє кілька російських телеграмканалів.

Один з них написав, що «вагнерівці» приземлили Ан-24, який належав Міноборони.

Російська поки влада блокує вʼїзди до Москви.

Воронезький губернатор Олександр Гусєв повідомив про «оперативно-бойові заходи» у регіоні.

У рамках контртерористичної операції на території Воронезької області збройними силами рф проводяться необхідні оперативно-бойові заходи. Далі інформуватиму про розвиток ситуації, — написав Гусєв у своєму телеграм-каналі.

Тим часом в інших регіонах росії місцева влада продовжує скасовувати заплановані масові заходи та «посилює безпеку», в деяких областях жителів закликають не виходити на вулиці. Йдеться зокрема про Московську, Брянську, Орловську, Калінінградську та низку інших областей.