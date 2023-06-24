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Армія рф та "вагнерівці" почали бойові дії, росЗМІ пишуть про збиті гелікоптери та літак

Армія рф та «вагнерівці» почали бойові дії, росЗМІ пишуть про збиті гелікоптери та літак (ФОТО, ВІДЕО)

24 чер 2023, 11:59
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Заколот в росії триває. Армія рф та «вагнерівці» почали бойові дії.


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РосЗМІ і ТГ-канали почали повідомляти про зіткнення у Воронезькій області, зокрема пишуть про збиті гелікоптери та літак Міноборони. На відео колон ПВК «Вагнера», які рухаються трасою «Москва-Ростов», було видно ЗРК «Панцир» з включеним радаром.

Російська авіація почала застосовувати проти вагнерівців на трасі М4 фугасні авіабомби.

Про це повідомляє кілька російських телеграмканалів.

Один з них написав, що «вагнерівці» приземлили Ан-24, який належав Міноборони.

Російська поки влада блокує вʼїзди до Москви.

Воронезький губернатор Олександр Гусєв повідомив про «оперативно-бойові заходи» у регіоні.

У рамках контртерористичної операції на території Воронезької області збройними силами рф проводяться необхідні оперативно-бойові заходи. Далі інформуватиму про розвиток ситуації, — написав Гусєв у своєму телеграм-каналі.

Тим часом в інших регіонах росії місцева влада продовжує скасовувати заплановані масові заходи та «посилює безпеку», в деяких областях жителів закликають не виходити на вулиці. Йдеться зокрема про Московську, Брянську, Орловську, Калінінградську та низку інших областей.

Джерело: Ракурс


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