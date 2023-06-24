Пригожин заявил, что его войска уже на подступах к Москве

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Евгений Пригожин, фото: «Украинская правда»
Пригожин заявил, что его войска уже на подступах к Москвеhttps://racurs.ua/n184436-prigojin-zayavil-chto-ego-voyska-uje-na-podstupah-k-moskve.htmlРакурс
Євген Пригожин, ватажок ПВК «Вагнер» заявив, що він разом зі своїми військами сьогодні, 24 ввечері, вже дістався Московської області.
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Про це Пригожин повідомив у своєму Telegram-каналі.
Наші колони, навіть я, вже в Московській області. Зустрічайте, — зазначив він у повідомленні, опублікованому о 16.52.
О 17.21 Пригожин написав, що «до Москви 18 км».
Ми на підступах до Москви, — зазначив він у повідомленні, опублікованому о 17.55.
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