Пригожин заявив, що його війська вже на підступах до Москви

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Євген Пригожин, фото: «Українська правда»
Пригожин заявив, що його війська вже на підступах до Москвиhttps://racurs.ua/ua/n184436-prygojyn-zayavyv-scho-yogo-viyska-vje-na-pidstupah-do-moskvy.htmlРакурс
Євген Пригожин, ватажок ПВК «Вагнер» заявив, що він разом зі своїми військами сьогодні, 24 ввечері, вже дістався Московської області.
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Про це Пригожин повідомив у своєму Telegram-каналі.
Наші колони, навіть я, вже в Московській області. Зустрічайте, — зазначив він у повідомленні, опублікованому о 16.52.
О 17.21 Пригожин написав, що «до Москви 18 км».
Ми на підступах до Москви, — зазначив він у повідомленні, опублікованому о 17.55.
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