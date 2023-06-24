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Руйнування дороги в росії, скріншот відео
У росії руйнують дороги, щоб не пропустити вагнерівців на Москву (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184435-u-rosiyi-ruynuut-dorogy-schob-ne-propustyty-vagnerivciv-na-moskvu-video.htmlРакурс
У росії триває бунт приватної військової компанії «Вагнер», бійці якої, взявши під контроль Ростов-на-Дону, вирушили на Москву.
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У соцмережах з’явилися відео, котрі показують, яких заходів вживає російська влада, намагаючись зупинити бунтівників.
Зокрема, на одному з відео можна побачити, як за допомогою спецтехніки буквально руйнують дорогу.
На іншому відео показано, що бійці «Вагнера» рознесли одне зі встановлених на дорозі загороджень.
Також до прибуття «вагнерівців» готуються у Москві. Зокрема, у соцмережах з’явилося фото, котре показує, як «росгвардія» займає позиції вздовж Каширського шосе на в’їзді до Москви.
У соцмережах з’являються повідомлення, що групи вагнерівців вже могли дісталися Підмосков’я.
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