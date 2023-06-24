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Ракурс
Руйнування дороги в росії, скріншот відео

У росії руйнують дороги, щоб не пропустити вагнерівців на Москву (ВІДЕО)

24 чер 2023, 17:53
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У росії триває бунт приватної військової компанії «Вагнер», бійці якої, взявши під контроль Ростов-на-Дону, вирушили на Москву.


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У соцмережах з’явилися відео, котрі показують, яких заходів вживає російська влада, намагаючись зупинити бунтівників.

Зокрема, на одному з відео можна побачити, як за допомогою спецтехніки буквально руйнують дорогу.

На іншому відео показано, що бійці «Вагнера» рознесли одне зі встановлених на дорозі загороджень.

Також до прибуття «вагнерівців» готуються у Москві. Зокрема, у соцмережах з’явилося фото, котре показує, як «росгвардія» займає позиції вздовж Каширського шосе на в’їзді до Москви.

«росгвардія» займає позиції вздовж Каширського шосе на в'їзді до Москви, фото: AteoBreaking

У соцмережах з’являються повідомлення, що групи вагнерівців вже могли дісталися Підмосков’я.

Джерело: Ракурс


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