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Момент прильоту у Воронежі, скріншот відео
росія бомбить Воронеж — відео прильоту у двір багатоповерхівкиhttps://racurs.ua/ua/n184432-rosiya-bombyt-voronej-video-prylotu-u-dvir-bagatopoverhivky.htmlРакурс
Російські Telegram-канали сьогодні, 24 червня, публікують ще одне відео обстрілів міста Воронежа, котре нещодавно взяли під контроль сили «вагнерівців», котрі почали бунт проти путінської влади.
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Стверджується, що на відео знято момент «прильоту» у житловий двір на вулиці Адмірала Чурсіна у Воронежі, в результаті чого пошкоджено 11 автомобілів.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
Котра саме зі сторін конфлікту здійснила цей обстріл, наразі не відомо.
Нагадаємо, сьогодні також було з вертольота обстріляно нафтобазу у Воронежі.