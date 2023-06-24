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Ракурс
Момент прильоту у Воронежі, скріншот відео

росія бомбить Воронеж — відео прильоту у двір багатоповерхівки

24 чер 2023, 16:19
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Російські Telegram-канали сьогодні, 24 червня, публікують ще одне відео обстрілів міста Воронежа, котре нещодавно взяли під контроль сили «вагнерівців», котрі почали бунт проти путінської влади.


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Стверджується, що на відео знято момент «прильоту» у житловий двір на вулиці Адмірала Чурсіна у Воронежі, в результаті чого пошкоджено 11 автомобілів.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Котра саме зі сторін конфлікту здійснила цей обстріл, наразі не відомо.

Нагадаємо, сьогодні також було з вертольота обстріляно нафтобазу у Воронежі.

Джерело: Ракурс


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