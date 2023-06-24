Мама, мені страшно - з'явилися нові кадри вибуху нафтобази у Воронежі

https://racurs.ua/ua/n184425-mama-meni-strashno-z-yavylysya-novi-kadry-vybuhu-naftobazy-u-voroneji.html

Ракурс

Запеклі бойові дії продовжуються у російській федерації, де спалахнув заколот приватної армії Євгена Пригожина".

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Воронезький губернатор підтвердив інформацію про пожежу на нафтобазі. За його словами, жертв внаслідок пожежі немає. У мережі опублікували декілька яскравих відео з міця події. На них видно вертоліт, який віддаляється від місця вибуху у Воронежі.

У Воронежі йде гасіння палаючого резервуару з паливом на нафтобазі на вул. Димитрова. На місці працюють понад 100 пожежників та 30 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні у телеграм-каналі глави цього московитського регіону.

Заколотники успішно пройшли Воронеж і просуваються територією Липецької області. Вихваляються, що збили передові застави «Росгвардії» і взяли трофеї, повідомив інший російський терорист та воєнний злочинець Ігор Стрєлков (Гіркін)

Отже, вагнерівці точно взяли Ростов-на-Дону (столицю півдня росії), і ніхто їм не чинив опору. Після цього вони висунулися у бік Воронежа і зайняли низку ключових населених пунктів. До столиці суб'єкта федерації, мабуть, найманці не заходили, але там все одно щось відбувається. Зокрема, гелікоптери ВКС росії знищили свою нафтобазу — мабуть, були побоювання, що паливо захопить ПВК.

Наразі колони пригожинських найманців рухаються трасою «Дон» у бік Москви. Їх намагаються атакувати з повітря, але у «Вагнера» непогане ППО: щонайменше три вертольоти та один літак збиті. Щодо останнього — судячи з фото, це Ан-26, ймовірно, розвідник.

Московський режим гарячково організовує опір. Низка автошляхів на південних підступах до столиці перекрита будівельною технікою.

По тривозі було піднято частини гарнізону головного міста росії. У Москві з’явилися блокпости. У солдатів, які стоять на них, нашивки елітних з'єднань — окрема дивізія імені Дзержинської росгвардії, президентського та Преображенського полків.