Момент прилета в Воронеже, скриншот видео

https://racurs.ua/n184432-rossiya-bombit-voronej-video-prileta-vo-dvor-mnogoetajki.html

Ракурс

Російські Telegram-канали сьогодні, 24 червня, публікують ще одне відео обстрілів міста Воронежа, котре нещодавно взяли під контроль сили «вагнерівців», котрі почали бунт проти путінської влади.

.

Стверджується, що на відео знято момент «прильоту» у житловий двір на вулиці Адмірала Чурсіна у Воронежі, в результаті чого пошкоджено 11 автомобілів.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Котра саме зі сторін конфлікту здійснила цей обстріл, наразі не відомо.

Нагадаємо, сьогодні також було з вертольота обстріляно нафтобазу у Воронежі.