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Ракурс
Разрушение дороги в россии, скриншот видео

В россии разрушают дороги, чтобы не пропустить вагнеровцев на Москву (ВИДЕО)

24 июн 2023, 17:53
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У росії триває бунт приватної військової компанії «Вагнер», бійці якої, взявши під контроль Ростов-на-Дону, вирушили на Москву.


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У соцмережах з’явилися відео, котрі показують, яких заходів вживає російська влада, намагаючись зупинити бунтівників.

Зокрема, на одному з відео можна побачити, як за допомогою спецтехніки буквально руйнують дорогу.

На іншому відео показано, що бійці «Вагнера» рознесли одне зі встановлених на дорозі загороджень.

Також до прибуття «вагнерівців» готуються у Москві. Зокрема, у соцмережах з’явилося фото, котре показує, як «росгвардія» займає позиції вздовж Каширського шосе на в’їзді до Москви.

«росгвардія» займає позиції вздовж Каширського шосе на в'їзді до Москви, фото: AteoBreaking

У соцмережах з’являються повідомлення, що групи вагнерівців вже могли дісталися Підмосков’я.

Источник: Ракурс


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