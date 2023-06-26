Южноукраинская АЭС, фото: «Википедия»

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СБУ повідомляє про запобігання вже другій спробі російських спецслужб розвідати оборону Південноукраїнської АЕС, розташованої неподалік від міста Южноукраїнська Миколаївській області.

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Затримано російського інформатора, який збирав розвіддані про оборону електростанції. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Це вже другий викритий агент російських спецслужб, що «полював» за цим стратегічним об'єктом у 2023 році, — наголошують в СБУ.

Зазначається, що затриманий — мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба залучила до співпраці у травні цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів.

Зловмисник збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію, — зазначають у СБУ. — Зокрема, їх цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ.

За інформацією спецслужби, закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів.

За виконання завдань російських кураторів зловмисник отримував гроші.

За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога загалом майже 9 тис. грн за виконання попередніх завдань, — зазначають у СБУ.

Затримали зловмисника під час спроби передати координати і фотографії одного з військових об'єктів. У нього вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу.