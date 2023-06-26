Российские войска снова направляют на восток Украины, фото: «Правда ЗДЕСЬ Львов»

https://racurs.ua/n184476-rossiya-vozvraschaet-v-ukrainu-voyska-kotorye-zabirali-pod-moskvu-vo-vremya-myateja-vagnerovcev.html

Ракурс

росія повертає на схід України війська, які виводили з метою направити в Московську область рф під час нещодавнього заколоту найманців ПВК «Вагнер».

.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

З того, що ми бачимо, під час активізації подій політичної кризи у рф вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити у московський регіон, але через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, ці війська повертаються на схід. Це з того фактажу, який ми бачимо, — зазначила вона.

Нагадаємо, 24 червня під час маршу на Москву загонів ПВК «Вагнер», росіяни відвели з лінії фронту в Україні окремі підрозділи.