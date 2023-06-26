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Российские войска снова направляют на восток Украины, фото: «Правда ЗДЕСЬ Львов»

россия возвращает в Украину войска, которые забирали под Москву во время мятежа вагнеровцев — Маляр

26 июн 2023, 11:12
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росія повертає на схід України війська, які виводили з метою направити в Московську область рф під час нещодавнього заколоту найманців ПВК «Вагнер».


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Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

З того, що ми бачимо, під час активізації подій політичної кризи у рф вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити у московський регіон, але через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, ці війська повертаються на схід. Це з того фактажу, який ми бачимо, — зазначила вона.

Нагадаємо, 24 червня під час маршу на Москву загонів ПВК «Вагнер», росіяни відвели з лінії фронту в Україні окремі підрозділи.

Источник: Ракурс


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