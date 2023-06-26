Пригожин заговорил — Власть в Кремле владелец «Вагнера» менять не хотел

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Власник та ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин опублікував нове звернення. Це йог перший запис з моменту припинення військового заколоту у рф 24 червня.

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Він сказав, що причиною путчу стали плани щодо розформування ПВК «Вагнера».

В результаті інтриг, непродуманих рішень цей підрозділ [ПВК «Вагнера"] мав припинити своє існування першого липня 2023 року, — йдеться у голосовому повідомленні, опублікованому в каналі «Прес-служба Пригожина».

Ватажок найманців пояснив, що частина його бузувірів, «один-два відсотки» перейшли до міністерства оборони. Інші нібито відмовилися, оскільки «це призведе до повної втрати боєздатності», а «досвідчені бійці, досвідчені командири, будуть розмазані та підуть на м’ясо».

За його словами, метою походу на Москву було не допустити знищення ПВК «Вагнер», і притягнути до відповідальності всіх осіб, «які своїми непрофесійними діями припустилися величезної кількості помилок» під час війни з Україною.

Владу у Кремлі Пригожин змінювати нібито наміру не мав. Пригожин вважає, що його ПВК — один із найбільш боєздатних та мотивованих військових підрозділів у росії, «а може й у світі».

Пригожин стверджує, що попри плани про переведення під командування міністерства оборони, керівництво ПВК проводило інвентаризацію та планувало тридцятого червня вийти в Ростов-на-Дону, де нібито планувалося публічно передати всю техніку біля «штабу СВО».

За його словами, під час руху до Ростова по колоні нібито завдали ракетний удар, після чого свій удар завдали вертольоти. Загинули 30 найманців ПВК.

Нікого з бійців ПВК «Вагнер» не змушували брати участь, усі знали, чим це закінчиться. Ми шкодуємо, що змушені були завдавати ударів по авіації вкс рф. Ми не дійшли 200 км до Москви. Зупинилися в той момент, коли штурмовий загін вже розгорнув свою артилерію на підходах до столиці. На зупинку маршу вплинуло два фактори: ми не хотіли пролити російську кров, ми йшли для демонстрації протесту, а не для повалення влади в країні, — сказав у зверненні пригожин.

Нагадаємо, що однією з умов «мирової» між путіним та пригожиним був виїзд останнього до білорусі. Про це начебто домовилися за посередництвом картопляного диктатора.

В адміністрації самопроголошеного президента білорусі лукашенка поки не підтвердили прибуття Пригожина до білорусі.

Немає подібної інформації, — відповів співробітник пресслужби на запитання журналіста щодо Пригожина.

Крім цього, стало відомо, що НАТО спостерігають за розвитком ситуації навколо ПВК «Вагнер» та інформацією про її нібито потенційну передислокацію до білорусі. Генсек Альянсу говорить, що вони готові швидко реагувати.