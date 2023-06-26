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путин предложил наемникам «Вагнера» службу в минобороны рф или «уйти в беларусь»

путин предложил наемникам «Вагнера» службу в минобороны рф или «уйти в беларусь»

26 июн 2023, 22:20
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Кремлівський коротун та воєнний злочинець володимир путін запропонував найманцям ПВК «Вагнера» вступити на службу до міністерства оборони або «піти до білорусі».


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Про це путін заявив увечері 26 червня у зверненні до свого дикого московського народу.

Можливість вийти до білорусі — головна теза «сенсаційного» звернення путіна після спроби заколоту у рф.

Інші його заяви такі:

  • Збройний заколот у будь-якому випадку був би придушений;
  • Організатори заколоту зрадили народ, саме цього хотіли неонацисти в Києві та на Заході, вони хотіли, щоб росіяни вбивали один одного;
  • Переважна більшість бійців «Вагнера» ​​— патріоти, їх використали втемну;
  • Дякую тим солдатам «Вагнера», які зупинилися, не пішли на кровопролиття.

Источник: Ракурс


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