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путин предложил наемникам «Вагнера» службу в минобороны рф или «уйти в беларусь»
путин предложил наемникам «Вагнера» службу в минобороны рф или «уйти в беларусь»https://racurs.ua/n184506-putin-predlojil-naemnikam-vagnera-slujbu-v-minoborony-rf-ili-uyti-v-belarus.htmlРакурс
Кремлівський коротун та воєнний злочинець володимир путін запропонував найманцям ПВК «Вагнера» вступити на службу до міністерства оборони або «піти до білорусі».
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Про це путін заявив увечері 26 червня у зверненні до свого дикого московського народу.
Можливість вийти до білорусі — головна теза «сенсаційного» звернення путіна після спроби заколоту у рф.
Інші його заяви такі:
- Збройний заколот у будь-якому випадку був би придушений;
- Організатори заколоту зрадили народ, саме цього хотіли неонацисти в Києві та на Заході, вони хотіли, щоб росіяни вбивали один одного;
- Переважна більшість бійців «Вагнера» — патріоти, їх використали втемну;
- Дякую тим солдатам «Вагнера», які зупинилися, не пішли на кровопролиття.