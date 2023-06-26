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володимир путін запропонував найманцям ПВК "Вагнер" вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусі"
путін запропонував найманцям «Вагнера» вступити на службу до міноборони рф або «піти до білорусі»https://racurs.ua/ua/n184506-putin-zaproponuvav-naymancyam-vagnera-vstupyty-na-slujbu-do-minoborony-rf-abo-pity-do-bilorusi.htmlРакурс
Кремлівський коротун та воєнний злочинець володимир путін запропонував найманцям ПВК «Вагнера» вступити на службу до міністерства оборони або «піти до білорусі».
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Про це путін заявив увечері 26 червня у зверненні до свого дикого московського народу.
Можливість вийти до білорусі — головна теза «сенсаційного» звернення путіна після спроби заколоту у рф.
Інші його заяви такі:
- Збройний заколот у будь-якому випадку був би придушений;
- Організатори заколоту зрадили народ, саме цього хотіли неонацисти в Києві та на Заході, вони хотіли, щоб росіяни вбивали один одного;
- Переважна більшість бійців «Вагнера» — патріоти, їх використали втемну;
- Дякую тим солдатам «Вагнера», які зупинилися, не пішли на кровопролиття.