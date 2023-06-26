володимир путін запропонував найманцям ПВК "Вагнер" вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусі"

https://racurs.ua/ua/n184506-putin-zaproponuvav-naymancyam-vagnera-vstupyty-na-slujbu-do-minoborony-rf-abo-pity-do-bilorusi.html

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Кремлівський коротун та воєнний злочинець володимир путін запропонував найманцям ПВК «Вагнера» вступити на службу до міністерства оборони або «піти до білорусі».

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Про це путін заявив увечері 26 червня у зверненні до свого дикого московського народу.

Можливість вийти до білорусі — головна теза «сенсаційного» звернення путіна після спроби заколоту у рф.

Інші його заяви такі: