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володимир путін запропонував найманцям ПВК "Вагнер" вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусі"

путін запропонував найманцям «Вагнера» вступити на службу до міноборони рф або «піти до білорусі»

26 чер 2023, 22:20
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Кремлівський коротун та воєнний злочинець володимир путін запропонував найманцям ПВК «Вагнера» вступити на службу до міністерства оборони або «піти до білорусі».


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Про це путін заявив увечері 26 червня у зверненні до свого дикого московського народу.

Можливість вийти до білорусі — головна теза «сенсаційного» звернення путіна після спроби заколоту у рф.

Інші його заяви такі:

  • Збройний заколот у будь-якому випадку був би придушений;
  • Організатори заколоту зрадили народ, саме цього хотіли неонацисти в Києві та на Заході, вони хотіли, щоб росіяни вбивали один одного;
  • Переважна більшість бійців «Вагнера» ​​— патріоти, їх використали втемну;
  • Дякую тим солдатам «Вагнера», які зупинилися, не пішли на кровопролиття.

Джерело: Ракурс


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