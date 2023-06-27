Украинские военные успешно наступают на нескольких направлениях на юге и востоке – Генштаб

https://racurs.ua/n184508-ukrainskie-voennye-uspeshno-nastupaut-na-neskolkih-napravleniyah-na-uge-i-vostoke-genshtab.html

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Українські військові успішно наступають на декількох напрямках на півдні та сході.

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Як повідомив 27 червня речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

На напрямках Новодарівка — Приютне, Новоданилівка — Роботине українські військові мали успіх, продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Також Сили оборони ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

При цьому українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Речник повідомив, що протягом минулої доби було знищено 590 російських окупантів, п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем ворога.

27 червня українськими військовими повідомлялося, що на Мелітопольському напрямку українські війська просунулися на 1,5 км та мають успіхи. Про це повідомив речник Сил оборони таврійського напрямку Шершень.

Додав, що наразі українські війська закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть аеророзвідку та розміновують території.