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ВСУ установили флаг Украины на Курдюмовской дамбе. Фото:

ВСУ установили флаг Украины на Курдюмовской дамбе (ВИДЕО)

28 июн 2023, 12:17
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Збройні сили України підняли прапор України на Курдюмівській дамбі.


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Українські військові відкинули окупантів під Бахмутом у Донецькій області, а згодом, після штурмових дій, підняли стяг на дамбі. Про це 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу повідомила в Telegram.

Зазначається, що бійці Сил оборони просунулися у районі населеного пункту Курдюмівка, яка знаходиться південніше Бахмута. Також військові показали, які підіймають жовто-блакитний стяг на дамбі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр 27 червня повідомляла, що наступ Збройних сил України на Бахмутському напрямку триває четвертий день і є щоденні поступові просування на флангах. У Бахмуті окупаційна армія рф зайняла укріплення, тому щоб звільнити територію «треба дещо більше зусиль і терпіння».

Источник: Ракурс


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