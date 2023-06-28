Возросло число погибших в результате ракетного удара по Краматорску. Фото:

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Збільшилася кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів по місту Краматорськ у Донецькій області.

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Вранці 28 червня рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця. Про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

У Держаній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що з-під завалів дістали тіло дев’ятої жертви. За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, семеро осіб врятовано.

Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 27 червня російські окупаційні війська вдарили ракетами по центру Краматорська та приватному сектору села Біленьке в Донецькій області. Ракета вибухнула поблизу кафе, де у момент обстрілу було багато людей. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Станом на 7.00 28 червня було відомо про вісьмох загиблих та 56 поранених.