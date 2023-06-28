«Укроборонпром» возглавил Герман Сметанин. Фото: Александр Камышин

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Державний концерн «Укроборонпром» очолив 31-річний Герман Сметанін.

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Призначення, «молодого прогресивного лідера, який пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», вже затвердив Кабінет міністрів України. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін 28 червня повідомив у Telegram.

Міністр зазначив, що Сметанін отримав завдання наростити виробництво боєприпасів та військової техніки й побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру. Також новий керівник повинен трансформувати «Укроборонпром».

Герман Сметанін родом із Харкова, після здобуття вищих освіт з 2014-го по 2015 рік працював на Державному підприємстві «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова». Також був головним конструктором та головним інженером на Львівському бронетанковому заводі. Останнім місцем роботи Сметаніна харківський завод ім. Малишева. Він обіймав посаду гендиректора цього підприємства.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 червня підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора концерну «Укроборонпром».