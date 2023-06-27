Гусєва звільнили з посади глави «Укроборонпрому» — Зеленський підписав указ

https://racurs.ua/ua/n184540-gusieva-zvilnyly-z-posady-glavy-ukroboronpromu-zelenskyy-pidpysav-ukaz.html

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Юрія Гусєва звільнили з посади генерального директора концерну «Укроборонпром» — президент Володимир Зеленський 27 червня підписав відповідний указ.

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Указ № 357/2023 вже оприлюднено на сайті Офісу президента.

Напередодні «Укроборонпром» визнав проблеми з реалізацією ракетної програми. Там зазначали, що за рішенням гендиректора Гусєва підрозділи безпеки концерну цьогоріч у березні-квітні провели перевірку для встановлення причин невиконання окремих заходів ракетної програми. Результати надіслали до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України «для вжиття відповідних заходів».

Окрім цього, сьогодні Кабінет міністрів затвердив на посаді нового керівника держконцерну «Укроборонпром» — голову харківського Заводу імені Малишева Германа Сметаніна. Це рішення набере чинності 28 червня. Сметаніну Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, очистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборони.