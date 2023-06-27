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Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою
Залужний перевірив ОК “Північ” - Відстежуємо ворога, готові дати відсіч
Залужний перевірив ОК «Північ» — Відстежуємо ворога, готові дати відсіч (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184538-zalujnyy-pereviryv-ok-pivnich-vidstejuiemo-voroga-gotovi-daty-vidsich-video.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний проінспектував північні області та провів роботу на пунктах управління військ оперативного командування «Північ». Про це він повідомив 27 червня у Фейсбук.
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Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою
Залужний оцінив зону відповідальності угруповання, де ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордоння Чернігівської та Сумської областей і використовує диверсійно-розвідувальні групи.
Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей. Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч, — вказав Залужний.