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Залужний перевірив ОК “Північ” - Відстежуємо ворога, готові дати відсіч

Залужний перевірив ОК «Північ» — Відстежуємо ворога, готові дати відсіч (ВІДЕО)

27 чер 2023, 20:38
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Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний проінспектував північні області та провів роботу на пунктах управління військ оперативного командування «Північ». Про це він повідомив 27 червня у Фейсбук.


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Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою
Залужний оцінив зону відповідальності угруповання, де ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордоння Чернігівської та Сумської областей і використовує диверсійно-розвідувальні групи.

Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей. Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч, — вказав Залужний.

Джерело: Ракурс


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