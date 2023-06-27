Залужний перевірив ОК “Північ” - Відстежуємо ворога, готові дати відсіч

https://racurs.ua/ua/n184538-zalujnyy-pereviryv-ok-pivnich-vidstejuiemo-voroga-gotovi-daty-vidsich-video.html

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Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний проінспектував північні області та провів роботу на пунктах управління військ оперативного командування «Північ». Про це він повідомив 27 червня у Фейсбук.

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Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою

Залужний оцінив зону відповідальності угруповання, де ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордоння Чернігівської та Сумської областей і використовує диверсійно-розвідувальні групи.