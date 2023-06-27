Ракурсhttps://racurs.ua/
США деталізували новий пакет військової допомоги ЗСУ на 500 млн доларів
США деталізували новий пакет військової допомоги ЗСУ на 500 млн доларівhttps://racurs.ua/ua/n184539-ssha-detalizuvaly-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-zsu-na-500-mln-dolariv.htmlРакурс
США сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 млн дол. Про це йдеться на сайті Пентагону.
.
За даними американського оборонного відомства, Збройні сили України отримають додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів, Patriot та реактивних артилерійських систем HIMARS, в також артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs, високоточні авіаційні боєприпаси, бронетехніка та інше.
Зокрема, Вашингтон включив у новий пакет військової допомоги ЗСУ:
30 бойових машин Bradley;
25 бронетранспортерів Stryker.
боєприпаси для HIMARS, Patriot та Stinger;
протитанкова зброя;
обладнання для розмінування;
стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до неї;
тепловізійні системи та прилади нічного бачення.