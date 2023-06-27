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Ракурс
США деталізували новий пакет військової допомоги ЗСУ на 500 млн доларів

США деталізували новий пакет військової допомоги ЗСУ на 500 млн доларів

27 чер 2023, 20:18
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США сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 млн дол. Про це йдеться на сайті Пентагону.


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За даними американського оборонного відомства, Збройні сили України отримають додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів, Patriot та реактивних артилерійських систем HIMARS, в також артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs, високоточні авіаційні боєприпаси, бронетехніка та інше.

Зокрема, Вашингтон включив у новий пакет військової допомоги ЗСУ:

  • 30 бойових машин Bradley;

  • 25 бронетранспортерів Stryker.

  • боєприпаси для HIMARS, Patriot та Stinger;

  • протитанкова зброя;

  • обладнання для розмінування;

  • стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до неї;

тепловізійні системи та прилади нічного бачення.

Джерело: Ракурс


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