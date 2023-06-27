США детализировали новый пакет военной помощи ВСУ на 500 млн долларов

https://racurs.ua/n184539-ssha-detalizirovali-novyy-paket-voennoy-pomoschi-vsu-na-500-mln-dollarov.html

Ракурс

США сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 млн дол. Про це йдеться на сайті Пентагону.

.

За даними американського оборонного відомства, Збройні сили України отримають додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів, Patriot та реактивних артилерійських систем HIMARS, в також артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMs, високоточні авіаційні боєприпаси, бронетехніка та інше.

Зокрема, Вашингтон включив у новий пакет військової допомоги ЗСУ:

30 бойових машин Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker.

боєприпаси для HIMARS, Patriot та Stinger;

протитанкова зброя;

обладнання для розмінування;

стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до неї;

тепловізійні системи та прилади нічного бачення.