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Генштаб показал видео уничтожения вражеских позиций на фронте
Генштаб показал видео уничтожения вражеских позиций на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184537-genshtab-pokazal-video-unichtojeniya-vrajeskih-poziciy-na-fronte-video.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України 27 червня оприлюднив відеозапис знищення позицій окупаційної армії росії на фронті.
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На землі ворогу небезпека, з повітря — теж небезпека. А все тому, що не треба приходити на нашу землю з війною, — йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що на відео можна побачити результат роботи воїнів з 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.