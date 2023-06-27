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Ракурс
Генштаб показав відео знищення ворожих позицій на фронті

Генштаб показав відео знищення ворожих позицій на фронті (ВІДЕО)

27 чер 2023, 19:58
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Генеральний штаб Збройних сил України 27 червня оприлюднив відеозапис знищення позицій окупаційної армії росії на фронті.


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На землі ворогу небезпека, з повітря — теж небезпека. А все тому, що не треба приходити на нашу землю з війною, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на відео можна побачити результат роботи воїнів з 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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